財政部指出，財政紀律法將來可能限縮長照財源調整比例，建議衛福部研擬長照保險制的可行性，衛福部次長何啟功表示，長照最大問題是先建置服務點提供服務，其次才是財源問題，衛福部長陳時中是認為改保險制是可考慮方向。政院發言人Kolas Yotaka則說，目前並沒有財源困窘問題。

國民黨總統參選人韓國瑜上週提出全民長照保險政見，財政部今天昨向立法院衛環委員會提出的報告裡也建議衛福部評估保險制的可行性。陳時中受訪時說，衛福部對各項財務規劃都會不斷比較，也會進行利弊分析。

對於財政部的建議，何啟功表示，陳時中的說明是認為改保險制是可考慮的方向，但其實長照最大的問題是在過去不管是保險制還是現行稅收來處理，最重要是先建置服務點，服務提供沒問題後再來討論財源問題，目前在稅收可處理部分就是用稅收處理，當然在討論到長期發展時，陳時中是認為保險制是可考慮討論的方向。

Kolas也補充說，關鍵在於長照制度的政策及推行，現在並沒有遇到財源困窘的問題。

(中時 )