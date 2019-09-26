原住民族文化發展中心舉辦「看見聽不到的歷史」聯展，以140多年前的大港口事件進行創作展出。園區原本就有講述同事件的《大港口之冬》舞碼，也在展期中演出。（潘建志攝）

原住民族文化發展中心舉辦「看見聽不到的歷史」聯展，以140多年前的大港口事件，阿美族的抗清事件進行創作展出。（潘建志攝）

1877年前花蓮港口部落阿美族人，因不滿清廷治理群起反抗，導致3次戰爭的「大港口Cepo’事件」。原住民族文化發展中心除了將這段歷史編成大型樂舞劇《大港口之冬》演出，也邀請部落青年進行創作展出，以原住民的觀點來詮釋歷史。

140多年前花蓮秀姑巒溪出海口的港口部落阿美族人，因不滿清兵勞役族人、強佔婦女及侵占傳統領域，引發3次戰爭，最後清廷以和解誘騙屠殺100多名部落青年，迫使阿美族社群顛沛流離遷徙至花東各處，史稱「大港口Cepo’事件」。

原文發中心主任曾智勇表示，中心之前就以事件編製舞碼《大港口之冬》，定期在園區內演出，呈現海洋民族與不同族群交會碰撞的過程，讓觀眾感受海洋生物律動及生命死亡、重生，並從中認識此教科書上未記錄的事件。

部落青年陳昭興與王亭婷3年前開始在部落田調，採集耆老對事件的口述歷史，除了拍攝一部實驗紀錄片，也將口述歷史進行創作，希望將這段聽不到歷史，以被看見而延續下來。

由於沒有文字記載，文物考據與長期被殖民的惡劣條件之下，加上老人家口傳歷史的想像力，2名創作者以魔幻寫實的方式視覺化歷史，結合有文化象徵、歷史佐證的文物、場景，創作裝置作品來還原歷史，非常特別。展出作品共18件，展期至11月30日。

(中時 )