全台首顆本土品種高接梨「寶島甘露梨」由農民劉申權賣掉兩塊地，花費20年成功培育！26日在台中市政府農業局協助下舉行推介品嚐會；市長盧秀燕親自出席力挺，手持與手球一樣大的甘露梨，大讚它是「高接梨中的LV」，允諾將全力以赴強力推廣，提振農民經濟。

盧秀燕指出，台灣過去都從外國進口梨穗嫁接，栽種新興梨及豐水梨，這次研發出本土品種「寶島甘露梨」，不僅香甜可口，更有耐儲存，抗病性等特性，讓農民考減少農藥施用，堪稱「高接梨中的LV」；農業局將全力以赴強力推廣，提升農民經濟，讓世界各地消費者都品嘗到這項優質水果。

育種人劉申權說，過去梨穗都從外國進口，有非法走私、品質不穩定等缺點，這次成功培育出台灣本土品種，不僅甜度最高可達15度，果實「可食率」更超過90％，果心超小，相較日本新興梨甜度約11度，「可食率」約60％，可說是台灣之光。

全方位農業振興基金會林信山博士表示，育種人劉申權賣掉兩塊地，在太太及眾人支持下，花了20年成功培育出全台第一顆本土種精品水梨「寶島甘露梨」，每顆跟手球一樣大，重達1.5台斤，水分飽滿，相當清甜，有甘蔗香味，不需泡鹽水就可保鮮，「只要吃過絕不會忘掉！」。

林信山強調，全台灣最好的農業環境在台中，不僅較少天災，更有高海拔到低海拔的多元氣候等條件，此新品種的技術門檻相當高，全方位農業振興基金會在農民研發期間全力協助；藉由健康農法及產銷一條龍，「一定要幫農民賺錢！」他很佩服市府的眼光並全力相挺，寶島甘露梨已在裕毛屋生鮮超市上架，將成為台中地區農業精品的領頭羊。

(中時 )