由內政部、臺北市政府指導，地藏悲願基金會、花蓮太魯閣祥德寺主辦，台北地藏禪寺承辦，花蓮縣佛教會協辦之「護國息災．慈心關懷超度921二十週年暨華航空難、阿里山小火車、SARS、桃芝、納莉颱風、八八水災、臺南、花蓮強震、普悠瑪翻車等罹難同胞得生善處追思祈安大會」於9月21日在台北地藏禪寺圓滿舉行。

台北地藏禪寺追思祈安大會

親蒞會場的長官貴賓內政部邱常務次長、臺北市客委會徐主委、臺北市林議員、陳議員、黃議員、楊議員、周前議員、新北市黃議員、李翁議員、王議員、許前議員、新竹市陳議員、各國駐華代表、農委會、交通部、士林區公所江所長、軍醫警消單位代表、九二一、高雄氣爆、花蓮0206災區住戶、各區里長、各大機關、工會、社團理事長、各工商學界及海內外各地等代表均踴躍出席，場面隆重莊嚴。

台北地藏禪寺追思祈安大會

二十年前，921百年大地震對臺灣土地造成瘡痍滿目的裂痕，二十年後的今天，重現群峰青翠的景象。勇敢、堅毅的同胞們在各方協助下，奮力地從廢墟瓦礫中站起來，終於完成漫長的重生與重建之路。滿懷慈悲憫人的佛教地皎法師日日夜夜惦記罣心，不但持續地為九二一罹難同胞超度，濟拔苦海，普施甘露，在面對華航空難、阿里山小火車、SARS、桃芝、納莉颱風、八八水災、台南、花蓮強震、普悠瑪翻車等重大災厄，地皎法師更是一馬當先奔赴國難，效行地藏菩薩的大悲願力，不辭辛勞、不計代價地超度救拔不幸罹難的同胞，惟願他們早日離苦得樂、得生善處。在最溫暖的皈依處－地藏禪寺西方堂恭設超薦蓮位，日日拜懺、誦經、持咒迴向，年年舉辦921祈安追思大會，至今20年未曾間斷，這股「為所當為、不怕困難、堅毅向前」的恆持力量，若溫暖陽光、若生命法水、若純淨氣息，呈現臺灣寶島的大地有情。

二十年前，台北東星大樓倒塌時，孫家兄弟在活埋六天後，被救難人員從瓦礫堆中發現，幸運地活下來。這位兄長孫啟峰居士首度參加921追思祈安大法會。地皎法師對孫家兄弟絲毫不陌生，因為當年上人每天加持迴向，一直祈求能找到更多生還者，而孫家兄弟就是上人當時一直加持祈求能順利得救的對象。

孫居士說九二一當年被掩埋好幾天後，身體非常孱弱，但卻感受到有一股力量在支持著他。他跟弟弟二十年來都在尋找當時的那一股力量，今天來到台北地藏禪寺，終於找到答案了！他萬萬沒想到地皎法師上人一直在幫助921罹難同胞，不求任何回報的持續做了二十年，讓他非常感動！

豔陽烈日與寒冬霜雪的極端差異，造成暴雨洪災、乾涸旱災，加上動盪的地質環境，令人惶惶不安，各國之間為爭奪因氣侯變遷、災後限縮的資源，不斷劍拔弩張，世界不再是單獨一家一國之事，而是人人相連的生命共同體，地球的永續生存，似乎也就在這旦夕變異之間。

每年舉辦九二一追思祈安大會，聚集海內外各界賢達人士一同默思祝禱，也許大家來自世界南北異地，各自攢著不同的歲數，有耄耋和善的長者，或稚嫩童顏的新生代；抑或有著不同的種族，黑髮、黃顏或金髮碧眼。但在此時此刻，沒有疆域的差異，沒有種族分別，沒有時空限制，大家心念相連，讓正能量產生共振，祈求世界各地災害減輕，各國之間能互諒互解，愛護這美麗的地球家園。以一個共同的心願，凝聚慈悲與祥和，祝願風調雨順，國泰民安，世界和平。

在地皎法師帶領的地藏禪寺的長遠深切的慈心關懷中，震殤已過，愛沒有斷層，新的生命、善的種子正在慈悲法水中成長茁壯，祈願這一道充滿「慈悲、祥和、祝褔」的光芒，照遍每一寸土地，照亮一切眾生心田，讓世間每一寸土地，每一位有緣人，皆蒙饒益！

日夜交替暮鼓晨鐘，迴盪在你我心中，

不管時光如何流逝，慈悲守護不計秋。

點燃心燈處處送，照亮黑暗的心靈角落，

祈願將慈悲善念凝聚、鎔鑄於永恆中，

堅定不移，亙古長久

(中時電子報)