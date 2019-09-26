台灣近來接連失去2個太平洋友邦，外交部前廳如今只剩15面國旗，代表著尚未屈服於北京金錢攻勢和其他與台斷交壓力的國家，而中國在南太平洋撒銀彈挖牆腳，也衝擊美國在這個地區的優勢。

「華盛頓郵報」（WP）報導，中國在南太的主導地位日益增強，衝擊美國在這個地區的傳統優勢。北京如今可能獲得進入索羅門深水港和吉里巴斯衛星追蹤站的權利。吉里巴斯2003年與台灣建交後，中國在這個太平洋島國建立的衛星追蹤站隨之關閉。

美國1979年與台斷交，轉而承認中國，但美國基於台灣關係法（Taiwan Relations Act），有義務幫助台灣抵禦中國。

台灣1996年首度舉行總統直選時，北京發射飛彈落入台灣海峽，企圖恫嚇台灣。如今，中國用金錢購買影響力。

「金融時報」（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，北京如何支付金錢給台灣媒體，吹捧總統蔡英文的競爭對手。

席佳琳說：「中國時報和中天電視台記者向金融時報透露，國務院台灣事務辦公室（國台辦）直接對他們的編輯部門下達編採指示。一名中時記者說，『他們（國台辦）每天都會打電話過來』。」

美國積極在地緣政治重心印太地區進行戰略布局，而面積比馬里蘭州大、人口比佛羅里達州多的台灣對美國而言至關重要。

普林斯頓大學（Princeton University）教授暨中國問題專家范亞倫（Aaron Friedberg）說，面臨威脅的「不僅是航行自由和開放市場」，還有「中國沿海地區自由開放社會（即自由民主政體）的持續安全與繁榮」。

美國總統川普「不願使用原則性語言來描述美國對盟邦的承諾（或其專制對手的失敗）」，也讓太平洋島國更積極尋求與中國的合作。

范亞倫說，中國外交官主張的理論是，「美國的承諾不可靠，因為它的影響力正在下滑，對自身利益的看法也越來越狹隘」，而美國對台政策可以反駁這類說法。

華郵說，美國政策實際上是只要台灣願意，就能有效維持主權國家地位，美國應以對等的反抗來回應北京對台灣的壓力。美國應該鼓勵台灣高層官員訪問美國，美國高階官員也應該前往台灣，與台灣官員建立個人關係。

(中央社)