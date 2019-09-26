繼食藥署昨日公布首波合格胃藥名單後，今再於「胃藥異常事件資訊專區」公布第二波合格名單。＂信東＂利爾錠膜衣錠150公絲 、胃治潰注射液25公絲／公撮、胃治潰膜衣錠150毫克、固胃治潰膜衣錠，4款藥品已確認安全無虞，即起恢復供應，民眾可安心用藥。

美國食藥局先前於胃藥「善胃得」（Zantac）所使用的原料藥ranitidine檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」。食藥署數日後宣布將吉胃福適等38款胃藥預防性下架。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海日前受訪時表示，NDMA是一種化合物，可能存在於水、空氣和土壤中，被美國環保署列為B2級致癌物。雖經動物實驗證實將增加肝癌風險，但在人體上並無致癌證據。

食藥署公布的第二波合格名單，分別是”信東＂ 利爾錠膜衣錠150公絲 、胃治潰注射液25公絲／公撮、胃治潰膜衣錠150毫克、固胃治潰膜衣錠，一共4款、12批。批號為6PB2685、6OM2283、6CB1443、6CA2754、6OK1344、VCI L003、VCT L018、VCT L019、VCT L020、VCT L021、VCT7 L003、VCT7 L004。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，食藥署將在10月18日前公布完整藥品名單，檢驗合格的藥品才能恢復供應。目前其他胃藥仍在食藥署委託的民間實驗室檢驗中，一旦出現新進展，將立即對外公布，切勿自行停藥。民眾如有疑慮，可洽藥師、醫師進行諮詢。

(中時 )