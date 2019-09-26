貿易戰持續，大陸對周邊國家需求下滑；同時，周邊包括泰國、印尼、馬來西亞等國面對大陸供應鏈不穩，不得不另謀出路，重新規劃經濟發展政策，以避開貿易戰戰場，而這些國家離去的同時，與美國經貿互動相對提升。

對亞洲國家而言，大陸是供應鏈的集中地，如今卻因貿易戰不得不出走，重新擬定政策來吸引外資、刺激內需並尋求其他的代工市場。泰國公布「搬遷計畫」顯示，將透過稅收優惠及修改相關法律來吸引外資；馬國成立了投資快速審議小組，提供企業更便捷的服務，並表示本月將同意一下超過5億美元的投資計劃；印尼則於上周實施三個月以來的第三次降息，也宣布提振國內支出。

除了東南亞國家之外，東北亞的日韓近期也與大陸貿易量降低，對陸出口減少，並積極尋找替代市場。

與陸貿易趨緩的同時，卻使周邊國家與美、英、俄等國的貿易量提高，其中，馬來西亞與泰國對於美國、新加坡、越南等市場的出口有明顯的增加。尋覓美、中外的第三地發展也是策略之一，印尼央行副總裁Dody Budi Waluyo受路透訪問時表示，持續將出口目的地多元化，來彌補，對中、美出口下降的影響。

據路透釋出的報告顯示，對於亞洲包括韓國、印尼、台灣等八個主要經濟體截至2019年上半年結束，對大陸出口收入對國家GDP貢獻比去年同期9.3％降低至8％；另外，馬國則因內需市場強勁彌補出口影響，第二季GDP成長4.9％。

(旺報 )