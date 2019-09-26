近來許多民調顯示，總統蔡英文支持度大幅領先國民黨總統候選人韓國瑜，蔡連任機率幾近底定。不過，國民黨彰化縣立委參選人蕭景田表示，是民進黨極度害怕韓國瑜，明目張膽使用國家資源，操作媒體，製作假民調，顛倒是非，要小心沉默螺旋的反噬。

對此，蕭景田於臉書發文表示，當自己的意見與主流意見不同時，因為害怕被孤立或迫害，而隱藏自己，保持沉默。主流意見的聲音就越來愈大，弱勢的聲音便會逐漸消失，這就是「沉默螺旋」理論。

蕭景田指出，民進黨極度害怕韓國瑜，明目張膽使用國家資源，操作媒體，製作假民調，顛倒是非，放送謠言，形塑出黑韓主流意見。先罔顧道德倫理，再「洗腦式」瘋狂撕裂社會，造成對立，只為選舉。但是真正的主流意見，討厭民進黨，會快速反轉沉默螺旋。

蕭景田強調，因為現在的選戰太離譜，綠黨東廠、血滴子的屠殺，讓大多數人民看在眼底，此刻的沉默，蘊藏爆發！民進黨呀！假民調還能做幾次？民進黨呀！齜牙裂嘴能有多久？

(中時電子報)