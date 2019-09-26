國際民航組織（ICAO）大會目前正在加拿大蒙特婁召開，台灣雖未能與會，但我方行動團持續在場外與友邦及友好國家成員對話，就相關民航議題持續交流。

我方行動團成員今與史瓦帝尼王國公共工程暨運輸部長恩端兌（Ndlaluhlaza Ndwandwe）會面，也與若干友我國家於場外交流，友邦均相當支持台灣應參與ICAO大會及相關技術性會議，以確保區域及全球的空運安全。

今日的交流中，行動團成員與友我國家就無人機、航管人員疲勞管理、環保及雙邊空運合作等議題交換意見，也針對噪音補償、無人機管理及全球航空安全監理稽核計畫（USOAP）相關作業分享經驗及管理作法。

ICAO大會目前在討論2020-2022版全球航空安全計畫（GASP），相較過去，新提出的版本鼓勵實施安全管理與風險導向的方法，以管理複雜程度日增的航空系統、提升各國航空安全監理能力，並強調各國應加強區域層級的合作。

民航局副局長何淑萍表示，我國依據ICAO在安全管理的標準與建議措施，不但已建置國家民用航空安全計畫，並且督導各航空公司建立安全管理系統，目前我國運輸業業者及主要維修廠皆已建置完成且運作日漸成熟。

何淑萍強調，我方作法對照ICAO大會目前正進行的議程，更凸顯ICAO的飛安版圖需要台灣的參與，所以我方希望參與ICAO相關技術會議及活動，以不斷累積的資料及經驗與國際分享，也希望從國際得到更全面性更系統性的資訊，以提升區域及全球航空安全。

(中時 )