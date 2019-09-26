美國總統川普陷入「通烏門」醜聞，25日他與烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會期間進行場邊會議，澤倫斯基強調並沒有受到任何壓力，展開對拜登次子韓特先前任職烏克蘭公司的調查。

美國總統川普施壓烏克蘭提供民主黨籍總統候選人拜登黑資料的風波愈滾愈大，美官方昨（25）日公布兩人的通話紀錄，包括烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）順川普意同意展開調查、抱怨德法盟友不幫忙、痛批前美駐烏大使很糟糕等勁爆內容一併曝光，讓澤倫斯基好尷尬，美國內政風波意外讓烏國總統陷入深遠的政治風暴，並為烏國掀起外交巨浪。

美國總統川普被踢爆，透過施壓烏克蘭總統，要求對方調查前副總統、民主黨籍總統參選人拜登（Joe Biden）及其次子韓特（Hunter Biden），被指扣住對烏軍援，脅迫對方在2020總統選戰中提供對手黑資料。美國官方昨日公開7月25日川普與澤倫斯基的通話內容，除了確認了川普確實在電話中多次要求澤倫斯基「給個方便」，與美官方合作展開調查，澤倫斯基方面的對話內容也一併被公開，包括他同意給川普方便，稱烏國現在有一個「非常好的檢察長」，另外還披露兩人在電話中抨擊德國總理梅克爾、法國總統馬克宏，川普批評梅克爾對烏克蘭口惠不實，澤倫斯基連連稱是，並抱怨她與馬克宏在制裁俄羅斯方面不夠積極；另外，兩人還一致同意美駐前烏克蘭大使約萬諾維琪（Marie Yovanovitch）是「糟糕的大使」，對話內容相當勁爆。

針對對話內容被公諸於世，澤倫斯基昨日在記者會上表示震驚，他坦言以為美方只會公布川普方面的內容，沒想到自己的也連帶公開，他抱怨，「我個人認為有時候這類元首間的對話不該被公開。」

澤倫斯基的擔憂其實有道理，因為川普的這場電話風波已讓他無端陷入深遠的外交災難，不僅讓烏克蘭在國際社會上的形象因此黑了，同時還可能搞壞與歐洲盟友的關係。

路透社分析，受俄羅斯併吞克里米亞半島影響，以及持續在烏國東部支持叛軍進行分離主義行動，與莫斯科陷入僵局，烏克蘭現在急切需要國際社會上任何可以幫助他的盟友，烏國不僅仰賴美國提供金援、政治上為他發聲，還需要歐洲盟友幫忙促進烏東和平談判。

藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）資深新興市場策略師艾希（Timothy Ash）認為，澤倫斯基看起來急於討好川普。正當國際投資方都希望看到烏克蘭全面貫徹透明、沒有貪腐問題的民主政治之際，艾希此番話反映了愈來愈多人懷疑烏國能否達成此目標。

烏克蘭國內也掀起波瀾，部分人士認為傷害已經造成。烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）說，烏國和歐洲盟友，特別是和德國總理梅克爾的關係勢必會惡化，他說，即便澤倫斯基沒有直接批評梅克爾，但對話紀錄顯示，「他聽起來就是在向川普抱怨她。」也有人擔憂，川普的醜聞會衝擊烏美關係，甚至危及後續美方的軍援。

針對澤倫斯基在電話中的言論，德、法官方目前尚未回應，一位不願具名的法國官員指出，馬克宏甚至在澤倫斯基當選總統前就傾盡全力設法與他會面。

澤倫斯基在昨天的記者會上試圖緩和風波，他辯解抱怨梅克爾及馬克宏是因為當時正「經歷一段艱辛的時期」，他並不想要說任何人的壞話，「烏克蘭感謝所有人的幫忙。」

(中時電子報)