英國一名不動產經理人阿里家中，24日晚突然共有四名蒙面歹徒闖入屋內企圖闖空門，阿里為了保護已熟睡的30歲妻子夏洛特，面對二連三闖入的歹徒絲毫無懼，一個個空手擊退，令網名大讚其「勇猛」、「真男人」。

面對蒙面歹徒闖入屋內企圖闖空門，阿里為了保護已熟睡的30歲妻子夏洛特，以一打四空手擊退，令網名大讚其「勇猛」、「真男人」

據英媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，當阿里（Asif Ali）發現首位闖入的蒙面歹徒時，立即飛奔向前，對歹徒臉部連揮多拳，並重擊其腹部，同時第二名歹徒闖入的瞬間，阿里立即將其按壓至牆壁上，另一手牽制首位闖入的歹徒。第三位歹徒隨即加入助陣，阿里又隨即對他尻上一拳，又對先前壓在牆上的歹徒揮一拳，最後將這三位全部驅逐出門。

不過，另一名黑衣人隨即拿着一把螺絲批闖入屋，阿里立即衝回廚房抓起一把刀反擊，再度把匪徒趕走。此時，阿里的妻子夏洛特從樓梯走了下來，發現先生剛拿刀衝出門與歹徒搏鬥，嚇得她立即打電話報警，隨後走出門一看，發現歹徒已不見蹤影，只見到拿著刀阿里一人守在門外。

阿里事後表示，當時正在電話中談生意時，聽到家中的小狗開始大叫，後見到歹徒闖屋，第一個念頭就是要保護他老婆，「我根本不知道自己在做甚麼，只是靠著本能，將這些人踢出寓所」，「第二位歹徒嚐試闖入我老婆所就寢的二樓，我不想他們在我妻子附近任何地方出現。當中有人拿出一把似乎是刀的物件並喊『我要殺了你』，我立即衝回廚房拿起刀，將他們全數趕走」。

阿里表示，他已將記錄歹徒闖入的閉路電視攝影片段放上網，同時懸賞5000英鎊給爆料者，並認為他們並不會這樣就罷手，「竟然有人會這樣明目張膽地走入別人寓所，實在難以置信。一定有人知道這些人是誰，在他們再次犯案之前一定要將其抓住」。

(中時電子報)