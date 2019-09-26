大陸國務委員兼外交部長王毅當第時間週三（25日）在美國紐約聯合國總部，出席安理會聯合國與區域組織反恐合作公開會時指出，大陸在新疆依法推進預防性反恐和去極端化工作卓有成效，批評美國等個別西方國家出於政治目的，攻擊抹黑中國的正當舉措，不但中方堅決反對，國際社會也不認同。

王毅在發言中介紹了新疆為預防性反恐和去極端化採取的措施，強調中國新疆自治區政府採取積極措施，借鑑其他國家的做法，有效遏制恐怖活動多發頻發的勢頭，最大限度保障全新疆2500萬人的生存權、發展權等基本權利。

他說，去過新疆的外國人士都承認這一基本事實。實踐已經證明，新疆採取的去極端化舉措卓有成效，是預防性反恐的有益探索，是對聯合國《防止暴力極端主義行動計畫》的具體落實，也是中國對國際反恐事業的重要貢獻。王毅強調，美國等個別西方國家不顧基本事實，出於他們的政治目的，攻擊抹黑中國的正當舉措，中方堅決反對，國際社會也不會認同。

王毅於周二（24日）出席美中關係全國委員會舉辦的晚餐會時也提到，新疆各族人民在過去20多年裡曾飽受極端和恐怖主義之害，發生了數千宗恐襲案件，造成數千無辜市民傷亡。因此新疆設立的教培中心，是幫助民眾擺脫極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校，絕非什麼可怕的「集中營」。

(中時 )