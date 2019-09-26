聯合國大會正在紐約聯合國總部舉行，中美洲友邦瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）25日在聯大總辯論發言挺台，這也是過去三年來瓜地馬拉首次在總辯論上為台灣發聲；史瓦帝尼、帛琉、聖文森也相繼發表挺台言論。

莫拉雷斯說，瓜地馬拉相信所有國家，特別是懷抱民主及聯合國宗旨的國家，皆有權屬於這個偉大的組織。我們認為中華民國(臺灣)的經驗及能力，能為強化聯合國及其專門機構之多邊主義做出貢獻。

帛琉總統雷蒙傑索(Tommy Remengesau, Jr.)表示，我們不遺漏任何國家的集體承諾，也要求我們不能再將台灣及其2,300萬人民排除在外，此適用於聯合國大會，以及對於建立有效多邊主義至關重要的國際機構，例如「世界衛生大會」、「國際民航組織」及「聯合國氣候變化綱要公約」。我國從與台灣的夥伴關係，瞭解台灣對「永續發展目標」所作強有力的承諾，以及其平等及有尊嚴參與「2030年議程」進程，將更強化我們實現此議程的全球努力。

史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世(Mswati III)指出，我們倘持續剝奪世界其他國家在此崇高大會扮演關鍵角色的機會，聯合國提倡無人應被遺漏的努力目標將難以實現。我們深信台灣對聯合國「2030永續發展議程」的全面落實至為重要，將臺灣納入係實現聯合國大會於2015年9月25日通過的第70／1號決議【指「2030永續發展議程」及永續發展目標(SDGs)】序言中明訂的各項承諾的關鍵一步。我們再次呼籲聯合國遵守「普遍原則」及其致力達成全面包容所作的多邊努力，並允許台灣以有尊嚴且平等方式參與相關行動。

聖文森及格瑞納丁總理Ralph E. Gonsalves則是在全民健康覆蓋高階會議上指出，聖國已採行創意作法以解決當前提供醫療服務所面臨之挑戰，其中一項創新係持續與其他政府及非政府組織在聖國服務之醫療團合作，最為傑出的為來自古巴與台灣政府派遣之醫療團。

(中時 )