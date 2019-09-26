行政院長蘇貞昌今天核定「2020年太陽光電6.5GW達標計畫」，蘇揆表示，本期太陽光電2年計畫，預估可帶動投資商機2220億元，政府致力推動綠能，不僅有利國內綠能產業發展，對地方來說，在創造就業機會、直接增加財源，也都有相當大的幫助。

蘇揆在院會裁示時說，推動再生能源發展是我國能源轉型至關重要的一環。我國能源政策規劃2025年再生能源發電占比達20％的目標，其中太陽光電又是最重要的項目。在過去二年的推動基礎上，政府提出第二期(2019-2020年)「太陽光電2年推動計畫」，希望藉由「產業園區」、「農、漁、畜電共生」，及「中央與地方共推綠電」三大主軸，達到2020年累計6.5GW（百萬瓩）的設置目標。不僅是為達成國人所期盼「非核家園」願景，節能減碳，改善環境品質，同時也是為了提高能源自給率與安全，兼以帶動產業發展，屬國家重大政策。

蘇揆表示，依據台電資料顯示，9月2日當天，太陽光電一度貢獻超過2GW，占總供電量的5.8％，已超過核二或核三廠兩部機組，這也是太陽光電的重要里程碑。而政府為推動再生能源，修正「再生能源發展條例」，規範用電大戶要設置綠電；今年初Google也宣布向台南太陽能電廠，自願性採購10MW（百萬瓦）的綠電，要作為其台灣資料中心營運使用，這也是Google第一次在亞洲所完成的再生能源採購計畫。顯見太陽光電不僅對國內實際供電上，已產生具體效果，台灣在綠能發展的長期努力，也已得到國際認同。

經濟部次長曾文生補充說，如果挑最嚴峻的一天來講，今年7月17日是台灣歷史上負載尖峰，達3738萬瓩，當天太陽光電的貢獻度是4.8％也是新高，經濟部覺得這個破紀綠沒什麼好講，因為明年還會再破紀錄。

蘇揆並指，本期太陽光電2年計畫，預估可帶動投資商機2220億元，政府致力推動綠能，不僅有利國內綠能產業發展，對地方來說，在創造就業機會、直接增加財源，也都有相當大的幫助。因此，中央與地方的共同合作、共創多贏，相當重要。請龔明鑫政委持續督導及盤點各部會在政策推動上所遭遇的困難，落實所規劃之三級協調機制，研提有效解決方案，以促進申請設置，相關審查、併聯申請等行政程序、饋線埋設進度等，有關部會都要全力協助地方政府，以最有效率、便民的方式進行，共同達成政策目標。

＃太陽光電

(中時 )