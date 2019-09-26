地球暖化加劇，今年許多國家如英國、法國、加拿大、愛爾蘭紛紛宣布進入「氣候緊急狀態」，全球66國領袖日前出席聯合國氣候行動峰會商討對策，承諾設定減排目標，以因應氣候變化的挑戰。

為衡量全球減碳成果，資誠（PwC）聯合會計師事務所於26日公布《2019全球低碳經濟指數》，解析20國集團2017至2018年度減碳表現。結果顯示，儘管各國為了環境永續，深知減碳工作勢在必行，實際上減碳成果卻仍是連續三年未達標。

全球年度脫碳率：2018年全球年度脫碳率是1.6％，較2017年（2.6％）及2016年（2.6％）退步，這與巴黎協議中「國家自訂預期貢獻」所訂定的3％越來越遠，且連續三年未達標，國際社會需警惕。

可再生能源使用率：2018年可再生能源使用率為7.2％，為2010年以來最高成長率；儘管如此，2018年的全球溫室氣體排放量仍增加2％，可見可再生能源的使用率仍有進步空間。

年均脫碳率：根據2018年《全球低碳經濟指數》指出，若要能控制全球溫度不超過攝氏2度C，需6.4％的年均脫碳率。然而，今年報告已將為達該目標所需的年均脫碳率提升至7.5％，意即必須比過去更加努力，才能達到目標。

根據本報告，2018「年度脫碳率」排行榜前五名中，德國以6.5％奪冠，其次是墨西哥（5.2％）、法國（4.2％）、義大利（4％）與沙烏地阿拉伯（4％）。德國表現亮眼係因減少燃煤、石油、與天然氣的使用量，並提升8.7％的太陽能與風能發電。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺指出，雖然能源轉型有效提升脫碳率，但德國其實是被動地受惠於暖冬，國內供暖用電需求減少許多，而有效降低部分排碳量。因此，德國若想不受天候影響並穩居減碳資優生寶座，仍不可掉以輕心。

李宜樺表示，氣候變遷加劇，不只影響各國環境，更增添企業營運風險。資誠建議，金融業及非金融業者，都應該及早採取因應氣候變遷轉型低碳經濟的行動。

(工商 )