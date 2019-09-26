高雄市議會今開議，上午由民進黨團和無黨籍議員質詢市長韓國瑜，但就在質詢後，綠黨團開記者會，有一位韓粉衝進民進黨團，罵民進黨的議員李喬如是「不要臉」、「臭三八」，狀況隨即陷入一片嗆擠和混亂，後來經警方出面，才將雙方隔開。消息一出，在網路引兩派網友互戰，「韓真的太強」、「兩隊義和團對撞」、「高雄韓粉還是很多」、「韓粉還蠻屌的，開記者會也嗆」。

韓國瑜今赴市議會進行施政報告，韓國瑜說，他執掌市府以來，有兩件工作決不敢忘，第一，辦好教育，下一代教育非常重要。高雄市府4700萬台幣置辦中英文雙語教育。台灣人才眾多，重視教育比什麼都重要。第二，照顧弱勢，278萬市民，身心障礙高達14萬，重度將近4萬名，因此，照顧弱勢也是高雄市府優先要做的。

但質詢結束後，卻有韓國瑜的支持者，在民進黨團開記者會中，大聲批評民進黨市議員李喬如，是「不要臉」、「臭三八」，同黨議員林智鴻、邱俊憲等人不顧記者會正在進行中，立刻追了出去，並要求駐議會的員警立即將該名韓粉抓住，但也因此跟場外的韓粉吵了起來，場面一度混亂。

消息一出，在網路引熱議，「這些韓粉有幾個是高雄市民？」、「兩隊義和團對撞」、「高雄韓粉還是很多」、「兩邊都義和團阿」、「民進黨多數控制，是在擔心什麼？」、「韓粉還蠻屌的，開記者會也嗆」、「認真建議明年0111起警方要派人保護黃捷」。

(中時電子報)