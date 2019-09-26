氣象局表示，受到東北風影響，今（26）日基隆北海岸、宜蘭及新北、台北兩市山區有局部大雨發生的機率，民眾出門必須注意瞬間大雨，應攜帶雨具備用。

氣象局說，明天至下周一同樣屬於東北風的天氣型態，主要降雨是在迎風面的北部及東半部地區，其中東北部地區降雨較全面，容易有局部較大雨勢發生。

尤其周五的水氣更多，東北部地區甚至大台北都有局部大雨發生的機率，應多加留意。至於北部及花東降雨較局部，而中南部則大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，早晚都有秋涼的感覺，各地低溫約攝氏21到25度，白天北部及東半部較為舒適，高溫約27到30度，而中南部則稍感悶熱，高溫可達32、33度，日夜溫差稍大。

氣象達人彭啟明則表示，先前在關島東南方的熱帶擾動在過去一天有逐漸發展的趨勢，從雲圖觀察，對流雲團已經逐漸圍繞著低層環流中心在旋轉，結構仍在整理當中。依據預報模式資料來看，未來有可能繼續發展為熱帶性低氣壓，到周末則有機會發展成颱風。

彭啟明解釋，依照目前的太平洋高壓態勢，在琉球到台灣這一帶是比較明顯的高壓弱點區域；若4、5天後熱帶低壓來到台灣東方海面，將有逐漸轉為偏北移動的態勢，但是否更為接近台灣仍有待觀察，暫時還不需過度緊張。

(中時 )