胡先生是異位性皮膚炎病患，他表示，異位性皮膚炎帶來的搔癢感真的很折磨人，尤其是夜晚睡覺時症狀加劇，癢起來真的讓我完全睡不著，好好睡一覺成為他最大願望。醫師表示，異位性皮膚炎患者最希望改善的病症就是「搔癢感」，因為搔癢感不僅讓患者難以專注，更是大幅影響睡眠品質，國外調查更發現，超過7成病友的工作與家庭生活受到影響。

異位性皮膚炎病友協會理事長暨臺大醫院皮膚部朱家瑜醫師表示，異位性皮膚炎是一種皮膚屏障異常併免疫系統失調的慢性皮膚疾病，導致維持皮膚水分的角質層受損，進而造成皮膚乾燥及保護力變差，使得患者搔癢難耐、脫屑，接著進一步誘發皮膚發炎反應，形成紅疹。

異位性皮膚炎不僅是生理上的疾病，中山醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師賴柏如引用國外成人病友調查為例，超過7成病友的工作與家庭生活受到影響、7成表示運動或興趣受到限制、5成表示夢想實現受阻。此外，根據皮膚病學研究雜誌指出，異位性皮膚炎患者焦慮及憂慮的機率是一般民眾的2倍以上。

目前對於異位性皮膚炎的治療，朱家瑜表示，異位性皮膚炎治療有三部曲，第一部建議以保濕劑為主，維持皮膚保水度，搭配正確皮膚衛教方式，同時針對局部病灶可塗抹類固醇藥膏，如還有癢感再加上口服抗組織胺便可獲得改善；第二部則可加上局部免疫抑制藥膏、紫外線照光療法、短暫口服類固醇等治療方式；第三部則需使用口服免疫調節劑，但可能會給肝腎較大的負擔，患者需定期追蹤肝腎和血球數量。

朱家瑜進一步指出，隨著醫療進步，針對異位性皮膚炎致病機轉的新型生物製可精準鎖定疾病根源，大幅降低副作用產生，傳統類固醇與免疫調節劑如同「大砲」，廣泛性抑制發炎反應，治療同時也可能造成其他器官負擔，生物製劑則如同「導彈」可鎖定致病機轉，精準且有效的由根源阻斷發炎因子結合，有效緩解症狀。

響應全球異位性皮膚炎關懷日，異位性皮膚炎病友協會特別拍攝《異外人生 異氣相挺–勇敢追夢我挺你》挑戰極限微電影，邀請病友現身說法，藉此呼籲大眾對中重度異位性皮膚炎有更全面的認識，並給予病患支持，活出精采「異」外人生。

(中時 )