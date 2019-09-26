臨床技能中心真人開箱照。（陳淑娥攝）

藥劑真人開箱照。（陳淑娥攝）

最近掀起一陣開箱照風潮，梧棲童綜合醫院也趕流行，找來開刀房、病房、國際醫療轉送、急診、救護車、復健、營養、病理檢驗、口腔醫學、藥劑等團隊進行真人拍攝，讓民眾更能了解醫院的構成。

藥劑師每天與各種藥物為伍，每種藥物分配不能馬虎，需要與醫囑單縝密核對才行，有趣的是機器上必須放置一包象徵能乖乖運作的餅乾；檢驗師則與各式培養器皿與試管相處，；營養師用磅秤精算食物熱量，了解各種食物的益處與害處；物理治療師使用器具來幫助身體與四肢功能重建，幫助不適症狀的改善治療。

開刀房由副院長歐宴泉領軍拍攝，將進行達文西機械手臂手術時所需用到的各式用具呈現出來；口腔醫學表現治療牙齒時必備的物品，精細的各式器材讓口腔更健康；病房照護則是由白衣天使所構成，無論是行動護理車，或者血壓脈搏機等，護理人員用專業來幫忙住院的病患恢復健康。

病房護理人員真人開箱照。（陳淑娥攝）

病理檢驗真人開箱照。（陳淑娥攝）

救護車必備的緊急救護技術員，總是與時間搶快來救命，救護車配備各式攜帶型急救器具與藥材，擔架與固定器更是常規備品，但最不可或缺的就是無線電對講機設備；急診室呈現是忙碌與救命，與時間賽跑就為延續生命；急診醫護再接受航空醫療訓練，就是國際醫療轉送FORMOSA SOS團隊，成員奔跑著把握協助救人時機，隨時待命隨時起飛。

最後13筆橫豎所構成的「童」字，藉由各式不同職類顏色服裝來組成，象徵醫院組織龐大，須由各種不同人員來貢獻所能，在擁有各種技能的人員分工合作下，幫助病患恢復健康，促進社區民眾擁有健康。

口腔醫學真人開箱照。（陳淑娥攝）

手術房真人開箱照。（陳淑娥攝）

物理治療真人開箱照。（陳淑娥攝）

(中時 )