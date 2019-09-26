交通部昨日宣布，擬於10月起祭出「泡溫泉買一送一」優惠方案，以秋冬國旅獎勵計劃中的經費支出，據了解，觀光局今(26)日下午3點半將派員至台東知本，參加溫泉協會的會員大會，也會在會上與業者討論方案。觀光局長周永暉今早表示，目前計畫比照夜市抵用券使用方式辦理，提供入住旅客每房200元的抵用券，強調是「廣義的買一送一」。

周永暉表示，目前計畫針對入住旅客發放200元溫泉券，由於許多旅館有附設溫泉，旅客第一次入住時可免費泡湯，可下次拿著溫泉券再來泡湯，若是入住沒有溫泉的旅館，則可拿著溫泉券至他店消費。他指出，溫泉協會內約有8成以上是旅宿業者。

周永暉指出，為了達到旅客分流效果，應會參考夜市抵用券使用方式，僅開放花東地區共通使用，其他北、中、南部地區則不可跨區使用。他解釋，旅客入住溫泉旅宿，第一次泡湯不用另外付錢，第二次可再拿著抵用券去泡湯，也算是「較廣義的買一送一」。

據了解，今日下午3點半觀光局將派員至台東知本，參加溫泉協會的會員大會，也會在會上與業者討論方案，今明兩天會列出較詳細的做法，對於如何折抵優惠，如買住宿送泡湯、現場買一送一、溫泉券折扣等，則沒有預設立場。

(中時 )