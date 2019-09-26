環保署今（26）日召開專案小組會議，審查永侒公司提出的瓷土礦開發案，宜蘭縣員山鄉的鄉親一早就趕到環保署前拉布條抗議，要求環評委員不要同意這項開發案，以免造成環境嚴重破壞，影響居民生活。經過2個多小時討論，環評委員認為開發單位提供的報告不夠完備，要求補正資料後再審。

永侒實業預定在宜蘭縣員山鄉中華村與內城村開發一處規模超過30公頃的瓷土礦。中華村社區發展協會理事長陳明道表示，如果通過，不但會對礦區中的中華村、內城村居民造成生活、環境、安全的重大損害；連宜蘭自來水的水源頭都極可能遭受汙染。以後陪伴孩子成長的將是光禿禿的山，以及每天數百車次的砂石車。

內城村社區發展協會理事長簡裕鴻也說，礦場離內城村更近，礦區預定開挖的山坡將把原本標高403公尺挖至剩210公尺，景觀將慘不忍睹。宜蘭惜溪聯盟代表阮忠信教授憂心指出，從宜蘭水文環境的角度來看，一座位於蘭陽水系源頭，又距離蘭陽平原如此近的礦場開發，將對宜蘭的飲用水安全及水環境造成巨大衝擊。

地球公民基金會花東辦公室主任黃靖庭認為，《礦業法》還在修法，永侒公司應該等修法完成後再申請環評，不應試圖在修法前試圖闖關。

(中時 )