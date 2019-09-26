新北市長侯友宜與鄉民老婆吳卓源同台行銷青春山海線。（譚宇哲攝）

新北市觀光局26日上午舉辦青春山海線-永不放「氣」旅遊品牌暨形象影片發布記者會。（譚宇哲攝）

新北市府推廣青春山海線遊程，首度邀請有「鄉民老婆」封號的R＆B小天后吳卓源（Julia）共同作曲，並與金馬獎導演陳鈺杰合作拍攝MV「Higher」，用輕快、放鬆的曲風，導遊在地美景，市府也推出環保綠能包車、電動機車自由行、淡海輕軌一日遊等不放「氣」遊程，邀民眾當綠能旅遊達人。

新北市觀光局26日上午舉辦青春山海線-永不放「氣」旅遊品牌暨形象影片發布記者會，邀請吳卓源現場用獨特慵懶勾魂的嗓音演唱MV創作新曲「Higher」，新北市長侯友宜現場聽了直呼，很放鬆，令人想悠閒躺下來睡上一覺。

MV「Higher」全片都在「青春山海線」沿線景點拍攝，包含淡海輕軌、金山中角灣、深澳灣等地取景，導演陳鈺杰表示，MV希望帶給觀眾放鬆的感覺，因為放鬆才能解決現實中成堆的問題。

吳卓源說，拍攝過程中，對於無耳茶壺山的美景遊奇印象深刻，宛如哈利波特中魔法學校霍格華茲外的山海風景，讓人感到「 Chill」。

侯友宜表示，青春山海線從淡水、三芝一路到深澳、貢寮145公里的沿海線，有山有海，沿線包括淡海輕軌、淡水老街、金山中角灣、十三層遺址、智慧漁港、象鼻岩、地質公園等值得一探的景點。

侯友宜說，為了讓青春山海線環境永續，市府結合Tesla及gogoro，用電動機車、電動汽車的規畫一日遊程，淡海輕軌也推出背包客一日遊，持續用以人為本的精神，打造友善環境的旅遊路線。

鄉民老婆吳卓源新發MV 邀玩新北青春山海線

(中時 )