佳苗琉花、波多野結衣、大槻響露出可愛表情。（圖／翻攝自hibiki0221推特）

4女微露半球網讚最美風景。（圖／翻攝自hibiki0221推特）

大槻響介紹窗外風景，波多野結衣曬自拍。（圖／翻攝自hibiki0221、hatano_yui推特）

4人在迪士尼買了紀念品。（圖／翻攝自rukaKANAE推特）

有「暗黑林志玲」封號的日本AV女優波多野結衣最近和好友大槻響、佳苗琉花、加藤綾野三位姊妹出遊，一起到熱海旅行，大槻響昨(25日)在推特大放送，曬出四女泡裸湯影片，可見她們用手遮住胸前點點，微露半乳，大槻響最後還介紹了外面風景，引來網友留言讚說：「比風景還美」、「是天堂」、「看起來很擠」。

波多野結衣與大槻響、佳苗琉花、加藤綾野最近相約一場姊妹們的秋季小旅行，四位女神從東京迪士尼玩到靜岡的來宮神社，最後到熱海泡湯，她們私下相當少女，到了迪士尼樂園每人都買了達菲熊系列的鑰匙圈當紀念品，到了神社還特別將落葉排成愛心形狀，齊齊搭肩合體照相。

今年7月波多野結衣上節目時，曾分享入行經過，透露19歲時遇到星探搭訕，對方提議她若來當AV女優，每月至少有百萬日幣的收入，她禁不起金錢誘惑便點頭，成名後曾有富商捧著800萬日幣要求一夜情，但波多野結衣覺得這樣太像賣淫，便婉拒對方。

(中時電子報)