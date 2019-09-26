有「暗黑林志玲」封號的日本AV女優波多野結衣最近和好友大槻響、佳苗琉花、加藤綾野三位姊妹出遊，一起到熱海旅行，大槻響昨(25日)在推特大放送，曬出四女泡裸湯影片，可見她們用手遮住胸前點點，微露半乳，大槻響最後還介紹了外面風景，引來網友留言讚說：「比風景還美」、「是天堂」、「看起來很擠」。
波多野結衣與大槻響、佳苗琉花、加藤綾野最近相約一場姊妹們的秋季小旅行，四位女神從東京迪士尼玩到靜岡的來宮神社，最後到熱海泡湯，她們私下相當少女，到了迪士尼樂園每人都買了達菲熊系列的鑰匙圈當紀念品，到了神社還特別將落葉排成愛心形狀，齊齊搭肩合體照相。
今年7月波多野結衣上節目時，曾分享入行經過，透露19歲時遇到星探搭訕，對方提議她若來當AV女優，每月至少有百萬日幣的收入，她禁不起金錢誘惑便點頭，成名後曾有富商捧著800萬日幣要求一夜情，但波多野結衣覺得這樣太像賣淫，便婉拒對方。
(中時電子報)
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