鑑於行動支付趨勢，國立交通大學26日正式推出校園手機掃碼支付系統。（陳育賢攝）

交大行動支付領先全台學生不用帶現金

鑑於行動支付趨勢，國立交通大學26日正式推出校園手機掃碼支付系統，結合街口支付、Line Pay、橘子支付、支付寶，多元支付數量領先全國大專院校，師生們可從行動掃碼繳費、電力卡儲值、支付文件申請費到3餐、零食，還可享點數回饋，大家一起享好康。

交大總務長張基義指出，交大首創的行動掃碼多元支付不但提供師生便利的支付管道，也節省行政人力，降低管理負擔，提高學校運作整體的效率和效能。

他說，每家行動支付的系統規格都不太一樣，但玉山銀行的多元支付平台，已先整合多家支付業者的交易規格及帳務資訊，可做為橋梁介接學校系統與支付業者，大幅簡化系統開發過程，這也是玉山銀行首度和大學合作手機掃碼支付的服務。

交大首先在「研3舍」宿舍建置多元支付儲值機，學生不用出宿舍就可利用儲值機掃描QR Code加值電力卡。

另，交大也建置2台文件申請暨自動繳費機，過去已提供現金投幣、使用悠遊卡付款，現在再新增QR Code付款，包括成績單、畢業證書、在學證明、補發學生證、汽機車通行證、補發教職員證、紀念品等，只要在畫面點選欲繳納項目，即可選擇多元付款方式。

張基義說，交大行動支付繳費網目前已提供各種學籍文件線上申請，不論在何時、何地，只要連上系統並選擇繳費項目，即可輕鬆付款，之後還會繼續提供其他繳費項目的服務，像是體育場館設施租賃、圖書館借書逾期罰款或汽機車證申請等，邁向多元支付智慧校園。

交大學生會會長呂家興與副會長方念禧表示，以往電力卡餘額歸零後，必須到便利商店才能儲值或購買新卡，現在只要在宿舍內，就能快速加值，還不用帶錢包，且各家支付業者各有推出不同的優惠點數回饋，同學可比較當時對自己最優惠的方案選擇支付方式，最多有30％的點數（等同現金）回饋，享受科技便利支付還可賺好康。

(中時 )