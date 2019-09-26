美國國家廣播公司新聞網（NBC News）與政治新聞網站Politico報導，現在有218名聯邦眾議員支持對總統川普展開彈劾調查或彈劾他。

美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）報導，這是一個重要門檻，因為這是眾院彈劾川普所需的票數，聯邦眾議院共有435席，過半數為218票。

如果過半，聯邦參議院將舉行公開審判，由最高法院首席大法官主持。參院最終需要2/3的多數票數才能將川普定罪、將他拉下台。

除了密西根州聯邦眾議員艾邁敘（Justin Amash）外，在某種程度上支持啟動彈劾的218名眾議員都是民主黨人。

由於參院目前是由共和黨人把持，如果川普遭到彈劾，他遭罷黜的可能性很低。

一名情報圈官員舉報川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查他的政治對手拜登（Joe Biden），讓川普深陷「通烏門」醜聞，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天宣布正式展開彈劾調查。

(中央社)