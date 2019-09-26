台南市長黃偉哲26日前往大內營區，探視陸軍步兵203旅軍事訓練第0098梯次新訓役男。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長黃偉哲26日前往大內營區，探視陸軍步兵203旅軍事訓練第0098梯次新訓役男。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長黃偉哲26日前往大內營區，探視陸軍步兵203旅軍事訓練第0098梯次新訓役男，勉勵役男把握入伍時間鍛練體魄，學習適應團體生活，並致贈加菜金及大白柚農特產品禮盒。

黃偉哲表示，軍旅生活其實非常嚴格，為了關懷台南子弟在軍中受訓的情形，特別會同了軍人服務站、市府單位以及各民意代表來探視，讓役男感受到來自家鄉的溫暖，期待大家都能通過嚴格的訓練，快樂服役、平安退伍。

黃偉哲說，從軍是國民應盡的義務，雖然目前役期已經縮短為4個月，但這段期間，國家仍會提供最好的照顧及訓練；黃偉哲也感謝國防部及陸軍讓台南子弟得到最好的照顧，成為保家衛國的軍人。市府也將全力配合，讓台南市的子弟在軍旅生涯中得到最大的支持與協助。

除了致贈加菜金及農特產品禮盒，訪視團隊也帶來速食餐點，探視活動輕鬆愉快，役男們表示，受訓期間學習到時間管控及團隊精神的重要性，同時結交到許多朋友；203旅孫志豪旅長也代表全體役男感謝黃偉哲市長今日前來慰勞，並回贈感謝狀予市府。

(中時 )