行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛生福利部「2025消除C肝」報告。蘇揆表示，為加強防治C肝，衛福部完成「2018-2025國家消除C肝政策綱領」，以強化預防、篩檢及治療三大策略，希望比世界衛生組織WHO所訂2030年的願景目標治療涵蓋率達80％，提早5年達成，這是非常值得鼓勵與肯定的做法。

衛福部表示，肝炎是台灣的國病，C型肝炎(C肝)是僅次於B肝的肝病第二號殺手，目前C肝雖尚無疫苗可用，但C肝口服新藥之治癒率可達9成以上至100％，這是全球C肝防治的新契機，也是我國消除C肝的最佳機會。

蘇揆裁示時說，近年問世的C肝新藥具有療程短、安全性好及治癒率高的特性，被視為全球C肝防治的新契機。也因此，政府一方面加強篩檢，二方面放寬治療門檻，原本經檢出C肝病毒者，需持續超過6個月陽性才可納入健保治療，現在只要檢測到C肝病毒即可治療、大幅增加健保給付新藥的預算，由2017年的31億元，倍增到今年的68億元，讓C肝病人得以大大減輕自費負擔，儘早接受治療，並減少傳染源及阻斷傳播。也因此C肝新藥的治療人數，從前年的不到1萬人，到今年成長達4倍多，達到4萬2千人，且治癒率高達98.5％。這不僅對病患的個人健康、家庭負擔，乃至台灣整體公共衛生、社會生產力及國家形象，都有很大的助益。

衛福部表示，自前年起，也已開始給付C肝口服新藥，並在今年全面提供C肝病人治療，迄今已投入148.38億元，治療7萬多人，病人治癒率達97.5％以上，對民眾個人健康及公共衛生有很大的幫助。

(中時 )