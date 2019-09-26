前台北縣長周錫瑋今至廣播電台接受代班主持人陳明義專訪。（周錫瑋辦公室提供／王揚傑新北傳真）

前台北縣長周錫瑋今（26）日上午接受電台專訪，代班主持人陳明義先是讚美周錫瑋是個說話算話、有良心的政治人物，周錫瑋說，政治人物講話要誠信，當時台北縣升格為新北市他其實可以繼續選，但是馬英九總統認為朱立倫選的機會更大，所以他就讓，讓了以後沒要任何東西，政治人物不可以貪心，大家都討厭黑箱作業、條件交換的政治，所以他離開到現在9年，他都沒有接受任何位置。

陳明義問周錫瑋，未來如果有機會當內政部長或行政院長可以為台灣做什麼？周錫瑋說，現在要看台灣面對的挑戰是什麼？一個層面是台灣天天在搞政治、搞選舉，沒辦法好好幹正事，第二個層面是台灣的經濟發展、文創、教育、科技怎麼和國際接軌，這是他想要解決的兩個問題。

周錫瑋表示，像統籌分配款，中央如何給地方公平的補助，高雄現在碰到的問題最嚴重，高雄負債3000億，其他直轄市最多1800億，怎麼還呢？所以馬英九總統對民進黨真的很好，給了陳菊2000多億，蔡英文應該好好學一學，蔡英文看到高雄這麼困難，是不是應該比照馬英九，想盡辦法給高雄2000多億的補助，這不是對韓國瑜，而是對高雄所有的市民。

周錫瑋諷刺，今天的政治人物到底是在作秀還是施政？關心的事選票還是鈔票？尤其在高雄市議會，他看到的是民進黨就是把你醜化、把你癱瘓，這對市民好嗎？

陳明義附和說，蘇貞昌回鍋當第二次行政院長，現在機車補助、汽車補助、住宿補助、夜市補助、泡湯還買一送一，什麼都補助，錢是國家的，過去國民黨被批評用黨產選舉，現在民進黨用國產在選舉，真的很可怕。

(中時 )