根據統計，美國截至8月，2019年辭職的美企CEO有1009人，在過去兩天內，WeWork、eBay和Juul的CEO都下台了，而專家分析CEO走人除了是企業董事會的容忍度改變，還有嬰兒潮世代交接。

短短一天內，美國就有三家企業的的執行長接連下台，包含美國電商巨頭eBay執行長溫尼格（Devin Wenig）、共享辦公室WeWork共同創辦人亞當諾伊曼（Adam Neumann）以及電子菸公司Juul執行長伯恩斯（Kevin Burns）。

美企8月有159名CEO下台，比7月的124名高出28%，是史上單月最高數字。截至8月，2019年辭職的美企CEO有1009人，比2008年經濟陷入金融危機時的同期還要多。

專家說，由於對史上最長的經濟成長放緩的擔憂，企業已經開始轉向更重視責任制。「現在CEO的發揮空間愈來愈有限。」董事會更會追究CEO責任。」

還有另一個因素產生作用：CEO們正在老去。出生於1952年至1956年之間嬰兒潮世代，都進入60歲的中後段班，導致其大批退出職場。

(中時電子報)