台南市政府明年度總預算首度破千億元，歲出1005億餘元較今年增加143億元，並舉債59億元，台南市議會今上午召開第2次定期會第2次程序委員會進行審編議案，議長郭信良以市府舉債59億多，要求市府應謹守財政紀律，裁示退回重新檢討總預算案，市府強調，109年度總預算案舉債59億元為六都中次少，僅高於台北市，相較以往並未大幅舉債，且程序委員會依法無權限退回總預算案，如不滿內容，只能進行初審並建議，最後仍應交由大會審議。

台南市政府指出，經過歷任團隊的努力，今年爭取到上百億的中央補助計畫，其中包括包含前瞻計畫、生活圈道路建設計畫及治水建設等配合款，各項重大建設如圖書館總館新建工程、赤崁文化園區改造工程、岸內糖廠影視基地發展計畫等。

中央補助重大建設使歲出總預算來到1005億8043萬5000元，市長黃偉哲尊重民意，推動房屋稅輕稅方案，致自籌財源下降，歲入預算僅編列946億8043萬5000元，109年度歲入與歲出差短59億元，僅能以舉債挹注。雖然台南市過去兩個年度皆平衡預算未舉債，但考量市民福祉與城市發展，市府仍需舉債支應重大建設，市府強調，總預算資本門高達237億元，為歷年最高，顯見這些預算多數用於實質建設，而非濫發補助。

此外，歲出增加還包含警消人事費、危險加成及勤務繁重加給等經費增加8億2038萬7000元、農路改善經費增加1億2000萬元。市府重申，許多民眾關心治安能夠提升，許多議員時常建議農路要改善，總預算案遭擋下，市民權益將間接受損。再者，程序委員會依法沒有權限退回總預算案，如有不滿內容，只能進行初審並建議，最後仍應交由大會審議。

市府指出，依據地方制度法第35條及第40條第一項，直轄市議會對預算案有議決權，並沒有退回重編的權利。內政部與行政院主計處的見解亦相同，經程序委員會提報大會不予審議的議案，經過議員的提議仍可提報大會審議，且沒有退回重編的權限。不論就舉債的合理性，以及總預算案審查的適法性，台南市議會於法於理均應該將總預算提報到大會審議，主張退回不但不符市民利益，也於法無據。

市府也指出，各縣市多以舉債方式支應包含前瞻計畫等重大建設，台南市雖自籌財源狀況不如其他直轄市，但109年度總預算案舉債59億元為六都中次少，僅高於台北市，相較以往並未大幅舉債，由此可見，109年度總預算案市府仍堅守財政紀律，也請議會給予支持，讓公共工程如期如質，府會共同為台南發展努力。

(中時 )