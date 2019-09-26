胡蘿蔔（左）、高麗菜（右）、枸杞（上）做成的珍珠粉圓。（陳淑娥攝）

珍珠粉圓是台灣響譽全球的美食，弘光科大研發護眼、補氣、健腸的「電競珍珠飲」，把胡蘿蔔、枸杞、高麗菜打成泥做成珍珠粉圓，搭配檸檬汁、紅棗茶、多多綠茶調製而成，日前在台中市電競嘉年華會場試賣後一砲而紅。

民生創新學院院長林麗雲觀察發現選手久坐不動，緊盯螢幕打遊戲健康堪慮，她帶領食品科技系學生研發，用胡蘿蔔、枸杞、高麗菜製作3種珍珠粉圓，有橘紅、深橘紅、淡綠色，再交給餐旅管理系調製出完美飲用比例。

麗雲強調，胡蘿蔔有含量很高的纖維素及硒元素；枸杞有豐富維生素B1、B2、C以及鈣、磷、鐵等元素和多種胺基酸成分；高麗菜則含有維生素B、C，鈣、磷、鉀、鐵與維生素K等。

餐旅管理系助理教授許素鈴指出，胡蘿蔔珍珠搭檸檬汁、枸杞珍珠搭紅棗茶、高麗菜珍珠搭養樂多及綠茶最對味；兩系師生還一起動動腦，將3款飲料以電競遊戲主角名字命名為伊瑞莉雅珍珠護眼飲、緋淚珍珠補氣飲、銀晝珍珠健腸飲。

林麗雲表示，學校開設電競、動漫、遊戲3個產業學程，設計了選手保健、選手飲調、角色扮演、產品設計、直播等5個電競相關課程模組，培育多元電競周邊人才，選手保健及選手飲調模組，未來將為電競愛好者研發更多健康又好吃的食品飲料。

(中時 )