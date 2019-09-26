25日滿51歲的威爾史密斯（Will Smith），生日當天正好與導演李安在匈牙利首都布達佩斯的布達城堡舉行電影《雙子殺手》全球首映，威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett）以及監製傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）也都一同出席。

威爾史密斯（右）與粉絲玩自拍。（翻攝自威爾史密斯IG）

在布達佩斯過51歲生日的威爾史密斯，走紅毯時瘋狂與粉絲玩自拍，還有粉絲特地準備巧克力蛋糕給她，讓他相當開心。晚間他也在聖伊什特萬聖殿教堂廣場舉辦「雙子殺手布達佩斯」露天演唱會，潔達蘋姬上台替老公助興！電影25日在台上映。

威爾史密斯晚間舉行電影演唱會。（翻攝自威爾史密斯IG）

聖伊什特萬聖殿教堂廣場舉行電影演唱會。（翻攝自威爾史密斯IG）

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