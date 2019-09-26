威爾史密斯匈牙利慶生開演唱會 竟有李安作陪！ 13:512019/09/26 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 25日滿51歲的威爾史密斯（Will Smith），生日當天正好與導演李安在匈牙利首都布達佩斯的布達城堡舉行電影《雙子殺手》全球首映，威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett）以及監製傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）也都一同出席。 威爾史密斯（右）與粉絲玩自拍。（翻攝自威爾史密斯IG） 在布達佩斯過51歲生日的威爾史密斯，走紅毯時瘋狂與粉絲玩自拍，還有粉絲特地準備巧克力蛋糕給她，讓他相當開心。晚間他也在聖伊什特萬聖殿教堂廣場舉辦「雙子殺手布達佩斯」露天演唱會，潔達蘋姬上台替老公助興！電影25日在台上映。 威爾史密斯晚間舉行電影演唱會。（翻攝自威爾史密斯IG） 聖伊什特萬聖殿教堂廣場舉行電影演唱會。（翻攝自威爾史密斯IG） (中時 ) #威爾史密斯 #李安 也許您會感興趣 推薦閱讀 李安成水墨 跳脫傳統自然滋養 18:072019/09/24 生活 李安成回顧展 畫脆弱為力量 04:102019/09/25 藝文副刊 娛樂熱門新聞 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… - 娛樂 觀眾火大 陳鳳馨丟《國民大會》主持棒內幕曝光 - 娛樂 周杰倫曬天倫照 昆凌「一句話」疑露餡懷第三胎 - 娛樂 日女星赴米蘭當眾露內衣褲 網友怒轟：國恥 - 娛樂 暗黑志玲泡裸湯 4女微露8球網讚「比風景還美」 - 日韓 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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