台南市議會26日上午針對第2次定期會召開第2次程委會，由議長郭信良議長主持，郭信良指109年歲出預算市府編列超出1000億元，歲入出短差達59億，要求市府在不舉債、不債留子孫的前題下，重新檢討109年度總預算，向市民負責。

議會針對市府4月17日新聞稿指107年度總決算，原本歲入及歲出總預算皆編列為848億5,708萬7,000元，後來決算數為歲入854億110萬3,920元，歲出801億5,154萬5,218元，尚有賸餘款52億餘元。惟主計處表示，由於仍有歷年累計短絀待填補，未來將持續努力，妥適配置有限資源，賡續落實開源節流措施，且黃偉哲市長也說，不會為了連任，而不顧後代子孫去舉債，要運用有限財源，將每分錢花在刀口上。

郭信良質疑，市府既然要守護財政紀律，就不應大額舉債，應以身作則，謹守財政紀律，以不舉債為上限，當場裁示請市府重新檢討總預算案，再送程委會，隨後宣布散會。

(中時 )