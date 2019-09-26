沃旭能源亞太區運維部門總監Andreas Munk-Janson表示，大葉大學風電研究與教育訓練中心啟用典禮是雙方合作的重要里程碑，期待透過合作計畫，網羅最頂尖的人才。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

丹麥擁有超過四成的發電使用風力，沃旭能源來自丹麥，因此風電技術相當成熟。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣擁有台灣最大離岸風場，沿海地區風力平均密度，每平方米超過750瓦，常年風速更高達每秒七米以上，讓全球離岸風電龍頭沃旭能源攜手大葉大學，提供教學用風機艙及工程師，帶領學生學習實務操作，培育彰化在地離岸風電專業人才，風電研究與教育訓練中心26日正式啟用。

大葉大學校長梁卓中指出，丹麥擁有超過四成的發電使用風力，沃旭能源來自丹麥，因此風電技術相當成熟，大葉大學長期投入綠能研發，德國師徒制辦學理念也與沃旭能源「離岸風電學徒計畫」的精神契合，因此雙方簽訂產學合作計畫，培育離岸風電人才。

梁卓中表示，大葉沃旭離岸風電學徒計畫以今年工學院大一新生為招募對象，離岸風電力發電產業專業課程涵蓋機械、電子、環工、工程管理等，並在訓練中心進行實務訓練，沃旭也提供12個名額，補貼沃旭能源學生大三、大四的學費與生活津貼，大四更可以進入沃旭或關係企業有薪實習，與頂尖專家共同工作，未來也有機會直接留任。

工學院院長陳郁文說，透國大葉大學辦學與沃旭的實務經驗，雙方共享資源，培育學生成為風電專業人才，而沃旭能源所提供的教學用風機機艙，可以讓學生實踐趟堂所學實際操作，同時沃旭運維團隊也專程從丹麥來台，舉辦工作訪，分享風場營運、維護環安及操作相關機器等，有助於提升學生實務能力

沃旭能源亞太區運維部門總監Andreas Munk-Janson表示，大葉大學風電研究與教育訓練中心啟用典禮是雙方合作的重要里程碑，期待透過合作計畫，網羅最頂尖的人才，提升綠能產業與再生能源的發展。

(中時 )