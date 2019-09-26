袁國浩「原創」美學創作。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

袁國浩「椅」系列作品。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

不再侷限繪畫線條色彩、形狀表現的藝術家袁國浩，運用壓克力、發泡、金屬箔板與玻璃等複合媒材，重塑「原創」視覺經驗45件作品，即日起至10月27日止，在台中故鄉豐原葫蘆墩文化中心展出。

袁國浩近年回歸早期工業設計教育所受薰陶，實驗發掘全新藝術表現與掌控技巧，擴及多元媒材的空間配置與和諧的質感構成，透過光影幻變，提煉出獨特且深具現代感的「原創」美學。

運用塑膠發泡材料創作的二項作品，「破碎的記憶」融合碎裂鏡片，突顯柔軟與尖銳對比的視覺效果，藉由鏡面的反射特質，捕捉某一時空吉光片羽，並蘊涵無法還原全貌的破碎記憶；「歲月的記憶」自古厝拆除的殘瓦裂片交融刻劃出時光流動的歷史情境氛圍。

仿效古時中國文人將毀損毛筆集中立筆塚，以繪畫使用的油彩錫管，結合藝術的表現方式而創作「油彩紀念碑」，將回收舊椅拆解重組進行創作的「椅」系列作品，畫面上方割開的椅墊強調椅面的肌理，而椅子的橫切面突顯材質，單一灰色基調讓觀者的視線著重在平整畫面上凸出的主題物件，典雅而饒富趣味。

袁國浩1949年出生於台中豐原，學童時期即受葉火城、曾維智等藝壇大師悉心指導，參加全國美術比賽屢獲佳績，立下當畫家的志向；1976年邁入藝術創作領域，鑽研油彩表現40餘年，期間獲台陽美展金、銀牌獎等諸多獎項。

(中時 )