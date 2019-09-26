國民黨中常委日前決議「慰留」自請退黨的鴻海前董事長郭台銘，對此，八月時因為批評國民黨總統參選人韓國瑜而遭到退黨的前中評委陳宏昌表示，這件事非常噁心，國民黨為了錢而巴結郭台銘，「不如改叫國瑜黨！」

據聯合新聞網報導，陳宏昌今(26)日受訪時表示，「國民黨為錢巴結郭台銘，有夠噁心、不要臉」，他認為，郭台銘已經不要這個黨了，國民黨卻口口聲聲要慰留，「那之前為何要一直罵人家？」陳宏昌呼籲要就好聚好散，何必說人壞話。

今年8月陳宏昌在總統蔡英文拜訪湧蓮寺時，突然語出驚人，表示兒子問自己「為什麼國民黨提名一個整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人的人當總統？」因此而遭國民黨開除黨籍；陳宏昌對此表示，自己說的話「句句屬實」，也是韓國瑜自己承認的話，如今卻遭國民黨火速開除，45年的黨齡相較於郭台銘的「榮譽黨職」卻遭屢屢慰留，令人不勝唏噓。

而對於國民黨的慰留，郭台銘辦公室也做出回應，表示不希望再與國民黨有所糾纏，決不會接受慰留，請國民黨不要再「勾勾纏」。

(中時電子報)