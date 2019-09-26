資深媒體人黃光芹日前爆料，前行政院長張善政曾向鴻海創辦人郭台銘「要了500萬元」，張善政昨反駁數額不對，且該筆款項全用於「善科教育基金會」，與選舉完全無關。黃光芹臉書今再批，這些錢當初怎麼要的，要多少，不是張說的算，酸張去做副總統大夢吧！

張善政今天中午結束國政顧問團直播後受訪表示，實際捐款金額須尊重捐款人郭台銘意見，郭沒有授權或主動講前，這邊不方便講。

韓國瑜副手人選備受關注，前新北市長朱立倫、張善政都被點名，被問到是否有被韓市長徵詢當副手，張的幕僚先是跳出來稱張沒有意願也未被徵詢，想要跳過這一題，但張善政仍親自回答說，接受擔任顧問團總召時，已表達後面不綁任何條件，沒有期待將來一定要做什麼，韓可以自由去找合適的人選。

此外，郭台銘自從國民黨總統初選落敗後，至今仍不願與韓國瑜見面，媒體詢問是否會代表韓陣營去溝通。張善政說，這件事情應該韓市長自己去做，對於拜會王金平、郭台銘是韓自己要去處理，他只是被找來想國政。

(中時 )