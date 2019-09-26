33歲陳國信（左）擺脫童年陰影，憑藉自身努力成為「總統主廚達人」，今與青年學子分享生命故事後，自拍合影留念。（柯宗緯攝）

多障者大三生周則翰（右）譜出動人樂章，現在擁有多張街頭藝人證照。（柯宗緯攝）

奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒以繪畫翻轉自我命運。（柯宗緯攝）

中國大陸浴火電腦奇才李曉光（左二）不被命運磨難給擊敗，反而越挫越勇，做生命的主人。（柯宗緯攝）

日本自閉鋼琴勇士小柳拓人（右）今受邀演出，陶醉在曼妙樂符。（柯宗緯攝）

周大觀文教基金會永續推動「全球熱愛生命運動」，22年如一日，26日以「南極物語‧驚醒世界」為主軸，邀請多位全球熱愛生命獎得主齊聚，與道明中學師生分享動人故事。周大觀基金會創辦人周進華呼籲大家不要放棄生命、勇於逐夢，為自己的人生拚搏。

今天受邀演出的日本自閉鋼琴勇士小柳拓人，5歲起每天花上6小時彈琴，陶醉在曼妙樂符，逐漸克服遲緩、過動、自閉等症狀，如今每年參加40多場音樂會，更與音樂家母親小柳真由美所創立的「日本自閉症音樂協會」。培養出許多殘疾音樂家，揚名國際。

多障者大三生周則翰出生時心臟缺陷，一度瀕臨死亡，有重度智障、語障，但從不自我設限，除辛苦復健復健外，也在音樂世界中找到自我目標，不論是陶笛、爵士鼓都駕輕就熟，考取多張街頭藝人執照，成為唐寶寶大氣樂團公益義演固定班底，也希望能幫助更多人。

年僅33歲陳國信外型看來陽光有自信，但其實兒時歷經慘痛的回憶。自小被棄養，在孤兒院又遭霸凌，但他在廚藝世界一展身手，走出「標籤」，憑藉自身努力與熱情，成為「總統主廚達人」，做3次國宴，並創辦「希望平台」，散布正能量，獲得聯合國全球和平大使殊榮。

中國大陸浴火電腦奇才李曉光，因一場意外全身76％重度燒燙傷，右腳跛行，雙手更只剩下一個手指關節，重大殘疾的他，那時照鏡子看見自己的模樣，一度活不下去。但他轉念自立自強，不想依靠任何人，除創立公司外，也發明200多項專利作品，累積超過百億元人民幣產值，他要說，努力活著就會有希望。

奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒，人小志氣大，出身貧民窟的他，年僅11歲，在繪畫世界中找到一片天氣，曾花兩小時幫法國總統馬克宏畫出精美肖像，就此一躍網紅小畫家，他就由畫作換取食物，也協助同為貧民窟的同伴獲得溫飽。他期待用化翻轉新生命及新非洲。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，每位全球熱愛生命獎章得主都有感動國內外的新篇章：日本癌末南極先生池田宏(Hiroshi Ikeda)出版《南極物語》，呼籲終身守護冰山．人人有責；石雕勇士盧志松(Lu, Chih-Sung)出版《石頭唱歌》，分享一刀一血淚‧雕出希望；美容師口足畫家—高淑專(Gao, Shu-Jhuan)出版《媽媽嫁妝》，分享戰勝癱瘓‧口繪新頁。

(中時 )