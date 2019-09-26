儘管美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）已經正在調查，但知情人士表示，司法部打算在部長巴爾（William Barr）敦促下，對臉書（Facebook）展開調查。

社群媒體巨擘臉書目前面臨兩個聯邦機構的平行調查，查明是否違反「反托拉斯法」（Antitrust laws），損害（市場）競爭。

因事屬機密而拒絕透露姓名的知情人士表示，司法部這邊著重的，將與聯邦貿易委員會正在調查的方向不同。除兩個聯邦機構調查外，臉書還面臨州檢察長和眾議院司法委員會的調查。

同時對臉書展開調查，對這些調查機構來說並非一如往常的作法，因為過去通常是根據工作人員的專業知識來劃分調查範圍。這些機構共享「反托拉斯法」執法權，且通常會達成所謂淨空協議以避免調查重疊，其中一些可能有背後爭論情形。

聯邦貿易委員會在5月和司法部達成協議，將最大的其中4家科技公司劃分清楚後，展開對臉書的調查。根據協議，聯邦貿易委員會將擁有對臉書和亞馬遜公司（Amazon.com Inc）調查權限，司法部的反托拉斯部門則針對蘋果公司（Apple Inc.）和Alphabet Inc.旗下事業谷歌（Google）調查。

那名知情人士表示，在巴爾致力保留對臉書調查權限後，如今那項協議已被撤銷。根據兩名知情人士所言，聯邦貿易委員會和司法部的協議中，並未涵蓋那4家大公司所有行為。其中一人表示，司法部也能注意一些亞馬遜的商業操作。

根據第3名知情人士的看法，司法部官員覺得有肩負起執行「反托拉斯法」的義務，尤其是在各科技平台廣泛受到關注的情況下。

根據其中一人所言，聯邦貿易委員會主席塞門斯（Joe Simons）認為，司法部侵入了聯邦貿易委員會的領域，且已致函司法部討論這個議題。另一人表示，司法部已經回信。聯邦貿易委員會的信，已被「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導。

(中央社)