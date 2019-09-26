芯動杯一體成型的隱藏式提把，讓使用者能隨帶隨喝。（SWANZ提供）

知名新加坡陶瓷保溫杯品牌SWANZ入秋再推新品！天氣漸涼、保溫杯也成為民眾隨身攜帶的必需品，保留「什麼都能裝」的優點，SWANZ推出全台唯一能承諾「換芯」保固的組件式陶瓷保溫杯「芯動杯」，將於10月8日上線「嘖嘖平台」進行募資，預計明年問市，期望能照顧保溫杯的芯、讓保溫杯來溫暖您的心。

新加坡商酷博股份有限公司台灣分公司總經理李俊輝表示，SWANZ身為全球陶瓷保溫杯的領先品牌，在技術方面一直精益求精，由於SWANZ追求讓保溫杯「什麼都能裝」，所以內芯採用經過1400度製成的硬白瓷，但白瓷畢竟不是金屬，在消費者使用不慎、直接碰撞等情況下，還是會造成損壞。

由於過去10年來，SWANZ不斷與消費者互動、蒐集使用經驗，發現每年可能有上萬支的保溫瓶，因為小小的損傷被丟棄、或是被閒置在櫥櫃深處。李俊輝指出，顧客可能會挑到很喜歡、用得很順手的保溫杯，但可能任何一個部位受損，就必須要拋棄更換，這不僅可惜、對環境來說也是傷害。

李俊輝說，致力推廣環保的飲食生活、深耕經營環保杯市場，SWANZ今年秋冬推出全球首個組裝式的陶瓷保溫杯「芯動杯」。

組件式保溫杯的誕生絕對是SWANZ創立以來的最大突破，李俊輝解釋，「芯動杯」保留了原本陶瓷保溫杯的優點，包括使用與嬰兒奶嘴同材質的食品級矽膠圈，讓保溫杯不漏不臭好清洗；全陶瓷的內芯由1400度素燒硬白瓷製成，氣孔細密、不卡殘渣，可以放心暢飲不留異味殘渣；一體成型的茶隔，在泡茶不會弄髒手、不滴落桌面；一體成型的隱藏式提把，讓使用者能隨帶隨喝。

李俊輝強調，組件式陶瓷保溫杯「芯動杯」的最大特點，在於全杯六大配件「哪裡受損、直接更換」，不用丟棄整支保溫杯；不僅如此，「芯動杯」還提供全台唯一180天的內芯保固，「只要陶瓷有破、幫你免費更換」，長達半年的保固，讓保溫杯的售後服務更到位。

「芯動杯」被譽為SWANZ最新的突破性工藝品，李俊輝表示，目前正在台灣、中國、日本申請專利。為了讓更多人參與「芯動杯」的誕生、讓環保更簡單、貼近你我的日常生活，「芯動杯－換芯陶瓷保溫杯」粉絲專頁也正在調查消費者最喜歡的尺寸、設計師杯身花色、以及價格，預計10月8日將上線「嘖嘖平台」進行募資，有興趣的消費者可以上網加入「芯動杯－換芯陶瓷保溫杯」粉絲專頁獲得最新消息。

(中時 )