未來大巨蛋地下2樓將開通連接國父紀念館的80米寬連通道。（張潼攝）

大巨蛋主球場。（張潼攝）

大巨蛋主球場。（張潼攝）

根據遠雄預估，如順利通過都審、取得建照變更，約尚需1年半時間才能全面完工。（張潼攝）

北市議會今前往大巨蛋考察，原先還未加蓋、地板還未完成的主球場已可入內參觀，整個園區的架構也幾乎完成，雖根據遠雄判斷，如果全面恢復復工，仍需要1年半左右才能完工，但不少議員、媒體都直呼，與過去幾次考察相較，大巨蛋可說根本快要完工了！

根據北市府今早報告指出，大巨蛋已經過內政部台建中心防火避難性能審查，尚需經環評、都審通過，才能進行建照變更設計審查並復工；截至目前，遠雄尚未提送變更環評申請文件，都審則已在8月29日進行第6次委員會。據了解，原本遠雄盼10月初再排入委員會，但最後未能擠入議程；下次委員會預計將繼續檢視防災避難模擬與交通議題。

北市議員、工務委員會召集人簡舒培表示，今考察大巨蛋，跟前幾次來差很多，包括座位區都做好了，可見是往復工方向在進行。但她認為，北市府勒令大巨蛋停工至今4年了，停工前、停工後大巨蛋的差異與改變到底在哪？今聽市府單位報告並實地走訪，仍看不出大巨蛋改變什麼，1樓商場沒淨空、建築物量體也一樣。

市議員徐巧芯也直說「根本就快完工了！」她詢問市府官員、遠雄代表，依目前狀況，如果現在要拆掉不蓋大巨蛋，要花多少錢？遠雄代表尷尬笑回「沒有這個選項啦」，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩則說，不是錢的問題，而是要考慮若拆除會造成周邊居民、交通的衝擊等；言下之意，都符合市長柯文哲日前表態的「不拆，就是要蓋」。

遠雄發言人楊舜欽則表示，若順利通過都審、取得建照變更，約仍需1年半時間，才能真正完工。

(中時 )