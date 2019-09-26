教師節前夕，私校教師發出悲鳴！教育改革聯合陣線26日指出，許多私校壓榨教師，有學校聘約上大剌剌要求教師「服從行政主管領導」，把教師當家奴；若兼職被查出、對外洩漏個人年終、對外陳情申訴「損及校譽」等，學校都可解聘；離職前三個月若未告知學校要賠兩個月薪資、在聘約期限內離職要賠三到四個月薪資，「很多私校根本靠老師違約金過日子。」

全國私校工會理事長尤榮輝表示，2014年教育部因未善盡監督之責，導致私校聘任教師時各校自行其是，結果立法院凍結教育部20％業務費；當時教育部為求經費解凍，趕緊列出6項不合理的私校聘約樣態。不過之後教育部就持續不作為，導致私校教師聘約變本加厲，嚴重侵害教師工作權。

例如有私校教師考上公立學校，要跟私校拿離職證明，卻被要求賠違約金，少則十幾萬、多則上百萬，「到底是在辦教育還是開黑店？」尤榮輝舉中華醫事科技大學教師聘約為例，教師若要離職，要在聘期屆滿前3個月通知學校，否則要付違約金2個月全薪；約聘期間離職者，要提前2個月提辭呈且賠3個月全薪，若未提前2個月提辭呈就要賠全薪4個月，相當於24至40萬元，非常不合理。類似情況普遍存在於各私校聘約中。

其他不合理聘約還包括，累計4學期未達授課基本時數者就要改為兼任或解聘，違反《教師法》；教師明明是學術專業，卻須「服從行政主管領導」；教師若洩露年終或向有關機關陳情、檢舉、申訴，就可解聘，等於是限制教師的司法救濟權。

東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，這不僅僅是請求、呼籲，而是要求教育部一定要馬上行文各校，遵守私校聘約準則，還要向跟立法院報告，另外也要請監察院嚴格監督教育部；否則現在教育部常用的那一招「扣學校獎補助款」根本沒用，私校不痛不癢，只是懲罰到學生而已。

(旺報 )