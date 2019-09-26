圖為台中大甲鎮瀾宮。（陳淑娥攝）

台中豐原鎮清宮27日將舉辦「鎮清宮天上聖母已亥年 大甲謁祖徒步遶境進香」活動，屆時車隊從豐原區出發後，將行經后豐大橋依序進入后里區、外埔區及大甲區，活動將有大量人車約2500人湧入大甲市區，大甲警方局將進行交通疏導，以維護人車安全。

鎮清宮遶境時間預定於27日11時許，由后豐大橋進入后里區，活動路線車隊由三豐路-左轉甲后路490巷(慈后宮)-左轉民生路-左轉四村路-右轉公安路-右轉三光路墩仔腳(鎮安宮 午餐休息)-后里鎮安宮起駕-左轉福音路-右轉大圳路-左轉甲后路-往月眉糖廠-甲后路往外埔-左轉六分路-右轉甲后路-直行水源路-右轉鎮瀾街-右轉中山路-左轉光明路-右轉鎮政路-左轉新政路(大甲 城隍廟)-左轉順天路-右轉文武路-左轉三民路-左轉順天路(鎮瀾宮駐駕、祝壽、晚餐)。

大甲警分局表示，27日活動約17時許進入大甲市區，適逢下班時段，大甲市區原本就有許多下班的人車通行，呼籲用路人於上述時段，非必要盡量避開上述路線，或是選擇替代道路，減少壅塞避免陷深車陣。

(中時 )