新竹馬偕神經外科醫師郭岱宗以開顱顯微神經手術，切除病患腦動脈瘤。（新竹馬偕醫院提供／陳育賢新傳真）

新竹市1位40歲女性在家突然昏倒，醫師診斷後懷疑為出血性腦中風，經電腦斷層血管攝影，證實為腦動脈瘤破裂造成蜘蛛網膜下腔出血，新竹馬偕醫院神經外科醫師郭岱宗立即以開顱顯微神經手術治療，病患終於脫離險境。

郭岱宗指出，腦動脈瘤是動脈管壁長期受到不平均的血流壓力，而在管壁突起的小囊泡，囊泡包覆的血液越大顆，代表血管壁越薄也越容易破裂。

腦動脈瘤未破裂前病患幾乎不會有任何症狀，一但破裂就易造成蜘蛛網膜下腔出血，約有1／5的病患尚未到院就會死亡，1個月內的死亡率仍高達5成，唯一預防方式就是進行高階健康檢查，以MRI（核磁共振）確認腦部是否有血管瘤現象。

郭岱宗表示，腦動脈瘤又被稱為「顱內不定時炸彈」，好發於30至60歲女性，當中危險因子又以高血壓、抽菸為主，自發性腦出血患者部分為先天性血管壁缺損，易在腦中形成血管壁囊泡，另，家族遺傳的高血壓與多囊性腎臟病患，也容易因為血壓升高、基因影響導致腦動脈瘤的產生。

對於動脈瘤的處置，應以血管瘤的位置與形狀做為是否開刀的依據，上述女病患雖然血管瘤為0.35公分，但因呈現不規則狀，加上位置為連結左右大腦的前交通動脈上，如果不進行手術，未來再次破裂進而影響生命的變數非常大。

臨床上腦動脈瘤手術分為「開顱顯微神經手術」，打開頭蓋骨將動脈瘤夾夾緊血管瘤，防止血液繼續流入擴大。

「線圈栓篩手術」則是從病患鼠蹊部放入導管將彈簧線圈送入腦中血管瘤內，堵住血液不在流入囊泡內而發生破裂現象。

而不論患者選擇何種手術，腦動脈瘤發生黃金救治時間為第1次破裂時算起的72小時，延遲可能因為腦部血壓不穩定，造成再次破裂的危險，不可不慎。

(中時 )