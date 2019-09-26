趙芸，現年23歲，身高170公分，更透露有D奶傲人上圍，是現役海軍。（摘自YouTube）

日前爆紅的的海軍正妹，在網紅黑男的陌生人配對節目中，憑著一身逆天長腿，以及雪白豪乳，令人不禁讚嘆好身材。得知她是職業軍人後，更令網上鄉民暴動直呼「想簽下去了」！不到一周時間，個人社群平台追蹤數瘋狂竄升，迫於大量訊息回覆不完，本人只能無奈暫時關閉帳號。

這名職業軍人名字是趙芸，現年23歲，身高170公分，更透露有D罩杯傲人上圍，是現役海軍。在YouTube頻道《黑男邱比特》中，趙芸身穿白色小洋裝，樣子十分淑女，不過衣服胸前卻大開「超深V」，直接秀出家中長輩，搭配性感Bra，魔鬼身材令人不敢直視。主持人將她稱之「現役海軍最美」當之無愧。

據透露，自從節目播出後，趙芸個人Intasgram追蹤人數火速飆升，人數從原本200多人暴增至1萬多人，面對突如其來的眾多粉絲、愛慕者們私訊狂炸，趙芸迫於無奈只好先將平台關閉，稍緩熱情示愛的民眾。

趙芸IG ：huabeatrice（目前已關閉）

趙芸，現年23歲，身高170公分，更透露有D奶傲人上圍，是現役海軍。（摘自趙芸IG）

日前爆紅的的海軍正妹，在網紅黑男的陌生人配對節目中，憑著一身逆天長腿，以及雪白豪乳，令人不禁讚嘆好身材。（摘自趙芸IG）

自從節目播出後，趙芸個人Intasgram追蹤人數火速飆升，私訊狂炸，趙芸迫於無奈只好先將平台關閉。

(中時電子報)