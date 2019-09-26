移民署某陳姓高官，被控在2015年與經朋友介紹認識的女性朋友到西門町網咖開包廂看電影，陳卻利用看電影機會摸女子胸部，還拉開衣服親吻乳頭，被害女子提告，陳員被台北地檢署依性擾騷罪起訴。

被陳員襲胸摸乳頭的被害女子指控，她是經同事介紹與陳男相識，兩人起初相談甚歡，多次外出約會，並於2015年6月13日中午到西門町吃飯，隨後前往一間網咖開包廂看電影，不過，陳卻乘此機會伸狼爪襲胸。陳先是摸她胸部，她嚇得不敢動，陳更得寸進尺，不僅拉開她的衣服，還親吻她的胸部和乳頭，她後來藉口和朋友聚餐，才得以脫身，原本不想把事情鬧大，但經過數個月後覺得不應姑息，才決定提告。

北檢偵查時陳員坦承摸胸行為，但辯稱2人是交往的情侶關係，並沒有違反女子意願，檢方當時依罪證不足，給陳不起訴處分。

被害女子向台灣高檢署聲請再議發回重查，檢方傳喚與被害人聚餐的友人，發證被害人當時抱怨被陳亂摸，而且陳在與被害人的LINE對話紀錄，摸乳事件後竟然不合常理的改稱對方「老婆」，於是認定陳有違法行為，依法起訴。

(中時 )