同樣為43歲、斯洛伐克最年輕的省長Jozef Viskupic（左四），26日率訪問團拜會台灣最年輕的市長林智堅（右五）。（陳育賢攝）

同樣為43歲、斯洛伐克最年輕的省長Jozef Viskupic（維酷比），26日率訪問團拜會台灣最年輕的市長林智堅，兩國最年輕的地方首長針對城市治理、政策的推動等進行分享與討論，雙方達成透過城市外交為雙方創造更多可能的共識。

林智堅表示，斯洛伐克特納瓦省省長維酷比與他有很多相似之處，不僅年紀相同，同樣擁有2男1女3個孩子，從政年齡都很年輕，他非常感謝維酷比多年來推動雙方關係不遺餘力，希望未來不只是台灣的朋友，更是新竹市在歐洲的好朋友。

林智堅並希望雙方未來可以有合作的機會，促進共同投資，林智堅說，竹市擁有多所優質大學、國家級研究中心，有源源不絕的優秀人才，未來更規畫以AI、IoT、大數據等軟體為發展重點的竹科X產業園區，希望能藉此機會共同尋求兩國合作的契機。

維酷比則表示，這是他第4次來台灣，感受到林智堅的年輕與活力，他很高興可以分享彼此的願景，覺得雙方城市有很多共同點，未來希望可以促成彼此在許多項目及領域的合作。

民政處表示，台灣的鴻海、友達光電與台達電子在斯洛伐克特納瓦省都有投資，斯國擁有絕美宜人的自然風光，也是台灣人到歐洲旅遊最喜愛的地方之1，這是兩國未來持續深化交流的基礎。

此外，去年台灣國家圖書館與斯洛伐克經濟文化辦事處合作舉辦了「捷克斯洛伐克建國百年特展」，讓台灣人民了解斯國的歷史脈絡和發展與台灣類似，基於相似的背景，希望雙方未來有更多的領域與管道，加深兩國在觀光、經貿等合作機會，讓台斯友誼更上層樓。

(中時 )