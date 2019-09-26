Chinese Taipei takes the lead!! RBI double by Szu-Shih Li#RoadToTokyo #Softball pic.twitter.com/cRh86WhoWa — WBSC Softball #RoadToTokyo (@WBSCsoftball) 2019年9月26日

目前正在大陸上海舉行的東京奧運女壘亞大區資格賽，中華隊今天以13比0擊潰印尼，分組預賽2勝1敗，晉級明日起的超級循環賽，首戰就是地主大陸隊，此役有著非勝不可的壓力。

由於明年東京奧運女壘只有6隊參賽，除了地主日本外，世錦賽冠軍美國、美洲資格賽冠亞軍墨西哥、加拿大、歐非洲資格賽冠軍義大利也都拿到入場券，剩下的一張門票是亞大區冠軍。

中華隊在分組預賽首戰1比5敗給了澳洲，昨日輕取香港，今天又大勝印尼，雖然順利晉級，但依賽制規定必須帶著1敗，明日先戰大陸，後天再打紐西蘭與菲律金之間的勝隊，最終以最佳戰績來分出誰是冠軍隊。

中華隊想要拿到東奧門票的關鍵點在於明日挑戰地主大陸隊的時候必須全力搶勝，而且是得贏得夠多的分數，然後期盼後天大陸擊敗澳洲，如此一來三隊戰績相同，中華隊才有機會靠著比較勝負分搶到奧運門票。

中華隊此役首局就靠著安打與保送攻下5分，第6局攻勢再起，單局敲出8支安打狂灌8分，加上杜雅婷先發5局無失分，邱安汝接手1局，整場比賽只讓對手擊出2支零星安打。

(中時電子報)