蕭景田說民進黨政府執政無能，政策逆行倒施，毫無憐憫之心，「黑韓」的手段更是讓人怵目驚心，2020將是中華民國保衛戰。(服務處提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣立委第四選區國民黨提名參選人蕭景田，今早大動作舉辦「挺韓主看板上架」記者會，想展現挺韓決心，並希望國民黨團結一致下架無能的「蔡英文」，民進黨執政無能，背離民意，身為忠貞黨員的他必須有所作為，透過看板上架，引領國民黨員朝向韓國瑜當選總統，國會過半的目標。

蕭景田表示，他擔任全國農會理事長期間，時任北農總經理的韓國瑜就大力相挺全國農民，為行銷農產品不遺餘力，當時就見識到韓的行政能力及國際視野，絕對可以擔任中華民國總統，帶領台灣安全，人民有錢。

蕭景田強調，2020年總統及立委大選只剩下107天，選擇在競選總部懸掛與韓國瑜合體的看板，就是要呼籲國人，支持國民黨總統候選人韓國瑜，民進黨政府執政無能，政策逆行倒施，毫無憐憫之心，「黑韓」的手段更是讓人怵目驚心，2020將是中華民國保衛戰，看板中深刻的國旗圖案，要告訴主權意識不明的民進黨，我們的國家，叫做「中華民國」。

65歲的蕭景田是現任全國農會理事長，北投麗禧溫泉酒店董事長，曾擔任立法委員、彰化縣副議長、社頭鄉長等職位，不僅縱橫商場，更是彰化政壇不可輕易動搖的資深戰將，縱使離開政壇八年之久，2020國民黨立委黨內初選，挾著經營多年的基層人脈與農、水利會系統奧援，依然輕鬆勝出。

(中時 )