橋頭地院法官柯盛益年初開庭審理一件民事爭訟案件，他竟在法庭上羞辱黃姓律師「腦袋壞掉」、「讀書讀到後背」，法官評鑑委員會認為他失職情節重大，報請司法院移送監察院審查，並建議免除法官職務。

橋頭地院及高雄律師公會具狀請求對64歲的柯盛益法官進行評鑑，法評會調查認為，柯在今年2月21日上午3點開庭時，對於原告的律師譏諷「律師你大概是唸書唸到有問題」、「法律是這樣唸的嗎？拜託欸！」。

柯盛益對原告律師說「讀書讀到傻去了！你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼唸的！」、「你哪一個學校畢業？」他也對被告的律師譏稱「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！妳也跟他腦袋糊塗。」等語。

更離譜的是，柯盛益要求律師撤回備位聲明但律師未應允，他竟指示書記官在筆錄做撤回的紀載，律師當場異議後，他才命書記官刪除，他還當庭恫嚇律師下次庭期提出法律依據，否則禁止代理、讓其沒面子。

法評會認為柯盛益行為影響司法形象、情節重大，且他先前已因言行不當受懲戒休職，卻未知警惕，法評會認為有懲戒必要，報由司法院移送監察院審查鄉力並建議免除法官職務，轉任法官以外的職務。

(中時 )